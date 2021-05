Zuzana Bubílková se očkovat proti covidu nenechá: Bojí se, že by se jí vrátila rakovina

Zuzana Bubílková Super.cz

Mladíky, kteří na casting dorazili, hodnotila Zuzana pečlivě. "Někteří se mi líbili, ale u jiných jsem si říkala: Bože, proč? Musí se to přetrpět, ale trošku soudnosti by taky neškodilo," nebrala si servítky moderátorka, která byla při svém hodnocení náročná a šlo jí nejen o vzhled, ale i o obsah.

Bubílková je ráda, že je zdravá, ani covid nechytila, i když po celou pandemii jezdila například metrem. "Očkovat se ale nenechám, Jak víte, tak jsem měla nádor a i mě upozorňovali, že se mám vyhýbat horečkovitým onemocněním. A s kým mluvím, tak mají po očkování horečky a zimnice docela často. Takže se bojím, abych nebyla imunní vůči covidu a nedostala zpátky rakovinu," svěřila.

Ani to, že očkovaní budou mít jednodušší společenský život nebo cestování, ji zatím nepřesvědčilo. "Asi kdybych chodila denně do práce, uvažovala bych jinak. Ale už desítky let jsem na volné noze," míní Bubílková.

"Kdyby mě nepustili bez očkování do letadla za synem o Vánocích, tak by to také byla motivace. Začátkem srpna se mi narodí vnuk, tak jsme se domluvili, že v létě za nimi do Spojených států ještě nepojedu, protože snacha se taky jako těhotná ještě nemohla dát naočkovat, aby to nepoškodilo náhodou plod. A syn se bojí, abych nepřivezla nějaký virus z Evropy, na který nejsou zvyklí. A do těch Vánoc už snad budou nějaké tabletky," doufá Zuzana. ■