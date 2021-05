Její hlas milovali všichni: Oblíbenou herečku Valérii Zawadskou už do dabingu nezvou. Kvůli penězům!

Valérie Zawadská Super.cz

Odstěhovala se na chalupu a ukázala nám svoje mozolnaté ruce a opálené paže. Pracovních příležitostí má herečka Valérie Zawadská (62) po málu. A téměř zmizela i z dabingu, i když její hlas patřil k těm nejoblíbenějším. "Už je to sedm let, co mě nezvou," řekla Super.cz.