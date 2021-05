Marian Vojtko se pochlubil přítelkyní Helenou a promluvil o svatbě. A kdy z něj bude tatínek?

Marian Vojtko se do ženění nehrne. Super.cz

Poslední dva roky je zpěvák Marian Vojtko (48) spokojený po boku své přítelkyně, lékárnice Heleny. S půvabnou blondýnkou dorazil i na svatbu svého kolegy Bohuše Matuše (47). A nás samozřejmě zajímalo, zda už i on neplánuje ženění.

„Na ženění vůbec nemyslím. Mám to tak, že ten volnější vztah je vždycky lepší. Ale myslím, že svatba a papíry nejsou potřeba. Moje rodiče si myslí, že jo, protože jsem věřící, tak doufám, že jim jednou udělám radost a tu svatbu zařídím,“ svěřil se Super.cz Marian s tím, že do chomoutu se mu zatím nechce, rodině by se ale nebránil.

„Koukám, že Dan Hůlka má dítě, Bohuš má a já zatím ne. Říkám si, že jsem sám dítě. Už několikrát jsem říkal, že se tomu nebráním. Doufám, že Pán Bůh dá a že se to povede. Protože v mých 48 letech, když budu mít teď dítě, tak když mi bude sedmdesát, tak už budu starý na to, abych s ním chodil hrát třeba fotbal. Takže čím dřív, tím líp,“ svěřil se zpěvák, který se s kolegou Bohušem Matušem zná už pěknou řádku let.

„My se známe od éry Draculy, když přijel v roce 1998 muzikál Dracula do Bratislavy, tak jsme spolu alternovali a pak postupem času jsme alternovali i v jiných představeních a naposledy v Plesu upírů, kdy jsme oba ztvárnili krvelačné upíry. Jsme kamarádi dlouho a vždycky jsme si říkali, že takoví dobří jako my dva tady nejsou,“ prozradil zpěvák, který už se těší na svůj první koncert po lockdownu. „Od 17. května se to začíná rozvolňovat a 19. května máme první koncert se skupinou 4 Tenoři v Nové Pace, takže kdo bude chtít, může přijít,“ řekl Marian. ■