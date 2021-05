Kamarádi ano, partneři ne. Katie Holmes a mladý newyorský podnikatel se rozešli

Katie Holmes a Emilio Vitolo Jr. se rozešli. Profimedia.cz

„Vyprchalo to. Zjistili, že jim to líp klape jako přátelům. Žádné drama neproběhlo, opravdu jsou kamarádi,“ cituje web US Weekly, který informaci přinesl, svůj zdroj.

„Katie a Emilio spolu rádi trávili čas, jen to prostě neklapalo. Ona se teď soustředí na mateřství a nadcházející projekty,“ dodal s tím, že k rozchodu přispěla i pracovní vytíženost obou.

O vztahu Holmes a Vitola se začalo mluvit loni v září, láskou se pár veřejně pochlubil v prosinci na sociální síti.

V minulosti herečka chodila s kolegou Jamiem Foxxem, s exmanželem Tomem Cruisem má dceru Suri. ■