Video jen pro otrlé! Členka Spice Girls brutálně zmlácená v novém klipu: Sama prý má s domácím násilím zkušenosti

Mel B Profimedia.cz

Zpěvačka Mel B (45) se v novém šokujícím videu stala obětí násilnického partnera. Brutální scény působí velmi věrohodně, stejně jako její obličej posetý modřinami. Mel B a skladatel Fabio D'Andrea se pustili do projektu na podporu organizace Women's Aid, která bojuje proti násilí na ženách.

Mel B tvrdí, že má s domácím násilím své zkušenosti. V minulosti uvedla, že ji týral exmanžel Stephen Belafonte, kterého se snažila marně opustit deset let. Belafonte veškerá obvinění popřel.

Video dokonale zachycuje, jak pár působí harmonicky na své okolí, versus co se děje za zavřenými dveřmi. Brutální scény, obličej plný podlitin a více než věrohodné herecké výkony jsou všeříkající.

Klip končí do krve zmlácenou Mel B, která prchá z domu tyrana. Ne každý příběh má ale takhle „šťastný konec“. „Ať je to plivání nebo škrcení, tyhle věci se opravdu dějí,“ uvedla Mel, která je zároveň patronkou Women's Aid, pro The Sun.

„Chtěla jsem to video udělat s modřinami, chtěla jsem upřímně prezentovat, čím jsme si všechny prošly. Je tam scéna, kdy jsem napadena v ložnici. Bylo pro mě důležité, aby vypadala věrohodně.“

Je to pět let, co zpěvačka opustila manžela a začala nový život v Leedsu, kde žije s maminkou. A dokonce naznačila, že znovu našla lásku. S Belafontem mají ale dceru Madison (9) ve střídavé péči.

Kromě Madison má ještě dcery Phoenix (22) s dalším exmanželem Jimmym Gulzarem a Angel (14) s hercem Eddiem Murphym. Dcery dle vlastních slov učí hlavně to, jak má vypadat zdravý vztah a domácnost. U nich doma se například nekřičí.

„Zní to podivně, když řeknu, že jsem pyšná na něco tak brutálního a znepokojujícího, ale mým posláním je šířit povědomí o něčem, čím si ženy procházejí každý den, každý týden, každý měsíc života,“ dodala k projektu.

Níže si můžete přehrát video, upozorňujeme však, že pro některé může být nevhodné.