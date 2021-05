Její tělo v bikinách je vražedná zbraň: Andělská Candice předvedla v čem letos vyrazit na pláž

Candice Swanepoel Profimedia.cz

Značka Tropic of C je jednou z předních značek udržitelných plavek na světě a modelka se snaží, aby bylo vše až po dodávku co nejekologičtější. O tom se sama rozpovídala v rozhovoru pro Daily Front Row. „Ve všem, co dělám, chci být nejlepší a etická, jak jen to je možné. Je samozřejmě těžké být stoprocentní, obzvlášť v plavkovém průmyslu,“ uvedla modelka.

„V tuhle chvíli používáme asi 70 % recyklovaných materiálů a stále hledáme další možnosti. Je zajímavé, že mnoho těchto materiálů funguje lépe než ty nové, takže nepřestáváme hledat,“ uvedla Candice, která by značku ráda v budoucnu rozšířila: „Ráda bych z toho udělala lifestylovou značku, zakomponovala další elementy a naučila se nové věci. Už teď mě to hodně obohatilo.“

Za plavkovou značkou není jen sama, podle webu jde o tým maminek, které chtějí svou prací ukázat něco nového a zároveň dopřát ženám pocit sebevědomí, což se odráží na jednotlivých modelech, které nabízejí. Vybrat by si měla každá, i když na některé odvážnější kousky, které najdete i v galerii, nebude mít asi každá žena odvahu. ■