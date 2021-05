Hvězda Tváře Hana Holišová o rasové korektnosti: Není víc dehonestující pro tmavé umělce, že je interpretujeme a tmaví nejsme?

Hana Holišová Super.cz

Když vyhrála první řadu show Tvoje tvář má známý hlas, tak se Hana Holišová (40) zařekla, že už by něco podobného absolvovat nechtěla. "Po té první řadě jsem tvrdila, že už bych to nikdy znovu nevzala. Myslela jsem to úplně vážně," řekla Super.cz.

V nové řadě, kde se sešli šampioni minulých ročníků, ale opět září. Důvodů, které ji přesvědčily, bylo víc. "Když ta nabídka přišla, říkala jsem si, že to není možné a že už do toho nedokážu znovu jít. Samozřejmě, že vzpomínky na tu první řadu jsou krásné, ale pamatovala jsem si také, jak to bylo náročné," vyprávěla.

"Před nějakou dobou jsem se rozhodla zpomalit a zpomalila jsem možná svoje pracovní tempo až příliš prudce. A pak do toho přišel covid. Tak jsem to vzala jako možnost vrátit se k nějakému příjemnému pracovnímu standardu. A hlavně mít v téhle rozplizlé době nějaký denní režim a něco muset," vysvětlila Holišová.

Je to ale prý ještě náročnější než poprvé. "Myslela jsem si, že zúročím nějaké zkušenosti z minula. Ale to, jak jsme vytržení z té naší práce, nejsme denně na jevišti a nemáme tu kondici, tak se to odrazilo, protože jdete najednou z pomyslné nuly na sto. Dá to docela zabrat," přiznala Hanka, která si prý nejvíc užila proměnu ve Stevena Tylera.

S herečkou jsme probrali i to, jak vnímá novou skutečnost, že se už účinkujícím nebarví kůže, když ztvárňují zpěváky tmavé pleti. "Přemýšlím o tom, zda to není víc dehonestující pro ty tmavé umělce, že je interpretujeme a tmaví nejsme," krčila rameny, a co si o tom myslí dál, se dozvíte v našem videu. ■