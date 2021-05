Absolonová v šoku, po rozchodu s Tomášem Hornou začínají vyplouvat na světlo nové informace. Víc už jí nic neublíží

Monika Absolonová Foto: Archiv M. Absolonové

Monika Absolonová (44) promluvila o rozchodu. Prozradila, že je v šoku, co všechno se o svém dnes již expartnerovi Tomáši Hornovi nyní dozvídá. A je šťastná, že k rozchodu došlo. „ Od té doby se dozvídám takové věci, že smutek se přetavuje v úžas, že jsem vůbec netušila, co se odehrává někde jinde, “ svěřila Monika.

„Lidé mi začali říkat: ‚věděla jsi tohle, tohle, tohle?‘ A já koukám jako blázen. Přichází ujištění, že jsem udělala správně. Už mě nic nepřekvapí a nic mi neublíží. To jsem přesvědčená,“ říká zpěvačka.

S expartnerem byla zasnoubená, ke svatbě nedošlo. „Naštěstí to nikdy nebyl můj muž, to by se celá situace dost zkomplikovala,“ nezastírá.

Monika se snaží myslet pozitivně a usmívat se. „Rozchod je vždycky strašně smutná věc, obzvlášť když to je táta vašich dětí. Důvody nebudu specifikovat, ať se stalo cokoli, nebudu ho veřejně hanit, je to táta mých dětí,“ dodala zpěvačka.

Děti se s otcem vídají bez problémů. „Matouš je úplně v pohodě, Táďa taky. S tatínkem v kontaktu jsou, a také si telefonují. Zatím to vypadá, že to bude fajn,“ věří Absolonová.

■