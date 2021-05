Od prvního polibku Luka a Lorelai v Gilmorkách uběhlo skoro 17 let: Jak na něj vzpomíná slavný herec?

Scott Patterson a Lauren Graham jako Luke a Lorelai Foto: Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Skoro 17 let uplynulo od prvního polibku Lorelai a Luka v seriálu Gilmorova děvčata. Scott Patterson (62) nyní na moment zavzpomínal a popsal, jak se cítil před scénou s kolegyní Lauren Graham.

Lorelai a Luke randili už během prvních sérií, ale až na konci čtvrté se konečně políbili. Ačkoliv Patterson seriál nikdy nesledoval, ikonický moment mu utkvěl v paměti.

„Vzpomínám si, jak jsme byli oba nervózní. A pamatuji si, že celý tým scénu s napětím sledoval, protože to byl celkem ikonický okamžik,“ uvedl pro Entertainment Weekly. „Byli jsme nervózní, protože nám připadalo, že by se tak měly cítit naše postavy.“

Seriál běžel do roku 2007 a skončil sedmou sérií. Po ní, v roce 2016, přišla ještě minisérie Gilmorova děvčata: Rok v životě, v níž se Lorelai a Luke konečně vzali.

Ačkoliv Patterson nerad sleduje svoje projekty, na léta strávená natáčením seriálu se rozhodl zavzpomínat v novém podcastu I Am All In.

„Po skončení show mi velmi chyběli fanoušci. Hrál jsem vedlejší postavu, ale základna fanoušků byla tak oddaná, nikdy jsem nic podobného nezažil. Chtěl bych jim tímto způsobem poděkovat,“ řekl o novém projektu. ■