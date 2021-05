Simona Stašová před lety zavedla změnu jídelníčku: Jaký má recept na perfektní figuru?

Simona Stašová Profimedia.cz

Simona Stašová (66) se neřídí žádnými předepsanými a osvědčenými dietami, ale našla svůj vlastní balanc v tom, co jejímu tělu nejvíc prospívá. Možná i to je jedním z důvodů, proč ve svých letech vypadá stále fantasticky. „Není to tak dlouho, asi 10 let, co jsem si nastavila, že co je zdravé, to mi bude chutnat,“ prozradila Super.cz.

V komediálním cyklu Hlavně to zdraví, který uvede Česká televize, si zahraje v jedné z epizod s názvem Něco na zub. Jak už název napovídá, děj se točí kolem nejrůznějších zdravotních neduhů. Simona Stašová nám prozradila, že se nepřiklání ani k západní, ani k východní alternativní medicíně, ale případným nemocem předchází právě stravou.

„Vím, co jím. V podstatě přemýšlím o tom, co by do těch trubek, co mám v těle, bylo dobré dostat. Hodně to i studuju. Vím, že jsou pro tělo dobrá rajčata, že je mák skvělý na osteoporózu,“ uvádí herečka své oblíbence v jídelníčku.

„V hlavě jsem si vytvořila takový program, že to, co je zdravý, to mi chutná. Takže mi přestaly chutnat rohlíky, najednou jím jen celozrnné pečivo. Řekla jsem si u těch zdravých potravin: Fajn, já to budu mít ráda. A musím říct, že opravdu mám,“ usmívá se filmová, televizní i divadelní hvězda.

Možná jen málokdo tušil, že tahle energická dáma příliš neholduje masu. „Jsem takový poloviční až tříčtvrteční vegetarián. Maso jím výjimečně. Dám si třeba tatarák, který miluju. Čas od času mám pocit, že to moje tělo maso strašně potřebuje, tak si ho dopřeju. A ryby taky miluju,“ dodává. ■