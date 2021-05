Simona Stašová si v nové roli připomněla Pelíšky. V komediálním cyklu si zahraje i dcera pošťáka Ondry z Pošty pro tebe

Simona Stašová Foto: Super.cz/Česká televize/Michaela Feuereislová

V komediálním cyklu Hlavně to zdraví, který uvede Česká televize, ztvární jednu z hlavních postav povídky Něco na zub. „Je to rozkošný, taková tragikomedie. Je to postavené na základě něčeho hrozného, co se přihodí, ale reaguje na to právě komedie. Obsazení je nádherné, skvěle napsáno Markem Epsteinem, režírované Jiřím Vejdělkem, se kterým jsme natáčeli Muže v naději,“ svěřila Super.cz herečka.

Epizodu z komediálního cyklu přirovnává k dnes již legendárnímu filmu Pelíšky. „Spojitost vidím v tom 'dojemnu'. V Pelíškách se stejně jako tady střídá tragikomedie, což je hrozně těžké napsat, protože se to musí umět. Můžu říct, že takhle krásně, jak byly napsané Pelíšky, umí psát právě Marek Epstein,“ vysvětluje herečka, která vyslovila na konto scenáristy i jedno skromné přání. „Opravdu hrozně moc bych si přála, aby na mě taky jednou něco napsal,“ říká s úsměvem.

Kromě Stašové se v prvním příběhu představí Miroslav Hanuš (57), Anna Fialová nebo Jiří Langmajer (54). Herečka si nadmíru vychvaluje talent nejmladší členky hereckého obsazení, kterou je dcera Martina Kavana, známého z Pošty pro tebe. „Měli jsme tam nádhernou malou holčičku, dceru pošťáka Ondry. Myslím, že z ní jednou může vyrůst opravdu dobrá herečka, je strašně šikovná,“ dodává Simona Stašová. ■