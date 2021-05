Producent František Janeček (77) šel poprvé za svědka na svatbě: K Bohuši Matušovi se nebál. Má už kompletní očkování

František Janeček Super.cz

Docela dlouho se mu pozvání, aby šel za svědka na svatbu, vyhýbalo. Zpěvák Bohuš Matuš (47) byl první, kdo producenta Františka Janečka (76) k této roli oslovil. Co ho k tomu přesvědčilo? "Jiná odpověď, než ANO, nebyla. Je to pro mě pocta s ohledem na to, že ho roky znám a účinkuje i v mých projektech," řekl Super.cz.

Svoji roli v rozhodování, jestli se svatby zúčastní, sehrálo i to, že má Janeček po obou dávkách vakcíny proti covidu-19. Do společnosti se tak těšil. "Nikde jsem prakticky přes rok nebyl, byl jsem prakticky pořád zavřený doma. S výjimkou zářijové oslavy mých narozenin, která se konala díky částečnému rozvolnění. Navíc mi tehdy vyšlo i nádherné počasí. Tady Bohouškovi pršelo štěstí, a dokonce několikrát po sobě," upřesnil.

A co by ženichovi popřál, ať už po soukromé, nebo po profesní stránce? "Profesně hlavně to, aby nás už opustila covidová pandemie. On je obdařen od pána boha, je vybaven krásným hlasem, a pokud o něj bude pečovat, tak se domnívám, že nebude mít nouzi o práci, ani u mě. A do manželství se přeje hodně štěstí a tolerance, aby jim to klapalo," uzavřel a zhodnotil i to, že jeho spolusvědkyně Monika Sommerová, která v jeho projektech také zpívala, přišla na svatbu s na zeleno obarvenými vlasy. ■