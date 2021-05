Takhle vypadají slavní bratři, kteří prosluli hitem MMMBop: Dohromady mají 15 dětí, plánují ještě další?

Z bratrů Hansonových vyrostli pěkní fešáci. Profimedia.cz

Isaac (40), Taylor (38) a Zac (35) mají dohromady 15 potomků a v rozhovoru pro US Weekly odpověděli na dotaz, jestli chystají klan ještě rozšiřovat.

„Myslím, že mám dost. Mám dvouměsíční miminko, Taylor má pětiměsíční, Isaacu, plánuješ ještě další?“ nechal se slyšet nejmladší Zac. „Myslím, že tenhle vlak už mi ujel. Neplánujeme mít víc dětí,“ odpověděl bratrovi Isaac.

A nelze se jim divit. Isaac má s manželkou Nicole syny Clarka (14) a Jamese (12) a dceru Ninu (7). Zac se ženou Kathryn jsou rodiči Johna (12), Junia (10), George (7), Mary (4) a zmiňovaného dvouměsíčního Quincyho. Prostřední Taylor se ženou Natalie pak mají Jordana (18), Penelope (16), Rivera (14), Vigga (12), Wilhelminu (8), Clauda (2) a pětiměsíční Maybellenne.

Hansonovým bylo teprve 16, 13 a 11, když se z jejich songu MMMBop stal hit. Od založení kapely ale vlastní děti spíš odrazují.

„Snažíme se je odradit a říkáme jim, co špatného je může potkat, ale máme v rodině pár dobrých kytaristů a pár klávesáků, tak uvidíme,“ vtipkoval Isaac. „Ale samozřejmě naše děti podporujeme v tom, co chtějí dělat. Když bude jejich vášní muzika, jsme pro, pokud to bude třeba chirurgie, tak je také podpoříme." ■