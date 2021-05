S manželem Milošem Formanem se na tajňačku setkala v Paříži. Herečka kvůli tomu kdysi uplatila ministra vnitra!

Věra Křesadlová s lampou v Tiffanyho stylu, do kterého se zamilovala v New Yorku. Michaela Feuereislová

Po nějaké době se narodil jejich nevlastní bratr Radim Kratochvíl (43). Protože Věra Křesadlová (77) nebyla v tu dobu rozvedená s Milošem Formanem (✝86), syn se z počátku jmenoval Forman. Režisérovi to nevadilo, naopak měl z toho legraci. Chlubil se, že se mu v Praze narodil syn bez práce. „Protože máme rádi pořádek, tak se nakonec Radim přejmenoval po otci na Kratochvíl,“ vysvětlila Super.cz jeho maminka.

Renesanční Jan Kratochvíl (✝73), režisér, herec, dramaturg, producent a scenárista spolupracoval v 70. letech minulého století se Ctiborem Turbou na představeních pantomimy. Jejich skvělá klauniáda Cirkus Alfred těšila lidi u nás i v cizině. „Jan Kratochvíl byl zábavnej člověk a měl smysl pro recesi. Jako „ministr kultury a orby“, jak se sám nazýval, působil nejen v hokejovém klubu Paleta vlasti, který sdružoval širokou škálu umělců všeho druhu,“ vyprávěla nám Věra Křesadlová o muži, kterého si pustila do života po Miloši Formanovi.

Když se seznámili, vlastnil malý náklaďáček, a tak jezdili na výlety, na akce Palety vlasti. Kluci seděli na korbě, Jan byl pro ně zábavný. Po dvou letech známosti přišla herečka a zpěvačka do jiného stavu. Matějovi a Petrovi říkali, že se jim narodí bratříček. V té době už žil Miloš Forman v Americe.

„Jan Kratochvíl skvěle zastal roli otce i pro Matěje a Petra (56), kteří si ho oblíbili pro jeho smysl pro humor a hravost. Zapojoval celou rodinu do zábavných akcí Palety vlasti, které každoročně organizoval. Když se narodil Radim, tak ho možná i proto Matěj s Petrem přijali mezi sebe.“

Slavný režisér pozval v roce 1977 Věru Křesadlovou do Ameriky, podruhé po 10 letech, v době, kdy byla v 6. měsíci těhotenství. Doprovázeli ji i dvanáctiletí synové Matěj a Petr.

„Miloš, který tehdy bydlel v legendárním hotelu Chelsea, nám zařídil ubytování tamtéž, abychom se mohli denně stýkat. Když jsme ho poprvé navštívili, seznámil nás s Japonkou z Tokia, jeho překladatelkou, která se ochotně věnovala dětem a chodila s nimi po New Yorku. Přitom je učila anglicky a každý den mi hlásila, jak jsou šikovní a co se už všechno naučili. Já jsem díky tomu měla dost času prohlížet si zajímavosti ve městě.“

Tenkrát poprvé narazila na skleněné vitrážové lampy Tiffany, které jí tak učarovaly, že si chtěla jednu koupit. „Jejich vysoká cena mě dovedla k rozhodnutí, že si raději nějakou sama vyrobím. Usoudila jsem, že se jedná o ruční práce, na což jsem byla vždycky šikovná.“ Ona Japonka, která se tak vzorně starala o dvojčata, se později provdala za slavného producenta nejen Formanových filmů Saula Zaentze.

Počátkem 70. let 20.století nemohla Věra Křesadlová cestovat bez povolení od komunistického režimu na Západ. V roce 1976 si se svým tehdejším partnerem Janem Kratochvílem chtěli udělat výlet do Paříže. Věra se dozvěděla, že tato cesta není v souladu se státními zájmy. Napadlo jí, že to může být kvůli Milošovi. Protože se však nejednalo o setkání s ním, nýbrž o návštěvu divadelního představení, povolení dostala. A to přímo od ministra vnitra ČSSR Jaromíra Obziny.

O to větší bylo její překvapení, když se Forman na Vánoce ozval. Zeptala se, odkud volá. „Z Paříže,“ odpověděl. „Tak se tam asi brzo uvidíme,“ odvětila pobaveně s ohledem na svůj předchozí „slib“.

„Nakonec to bylo fajn. Na večeři nás pozval francouzský herec Lino Ventura. Užívali jsme si a měli se báječně. Abych měla čisté svědomí, napsala jsem po svém návratu do Československa zprávu ministru Obzinovi, že jsem se sice s Milošem Formanem setkala, ale už jsem zase spokojeně zpět ve vlasti. Pro jistotu jsem přiložila dva lístky do divadla Semafor, které tehdy měly cenu zlata. Od té doby jsem neměla problém s cestováním,“ dodává ke svému výletu do Paříže Věra Křesadlová.

Cesty partnerů se rozešli. Jan Kratochvíl si našel novou partnerku, Matěj s Petrem se odstěhovali do svého domu a Radim zůstal s matkou Věrou. Přestože se díky tomu každý z nich ocitnul na jiném místě, byli a jsou stále v kontaktu a mají se rádi. ■