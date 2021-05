Ještě nedávno byli jako hrdličky. Muzikálový krasavec a jeho manželka se dva roky po svatbě rozvádějí

Michal Bragagnolo a jeho žena Denisa se rozešli. Herminapress

„S Míšou se budeme rozvádět. K důvodům se nebudu vyjadřovat, nebudu ani veřejně „prát špinavé prádlo“. Nepředstírám, že mě to nemrzí a nebolí. Přiznám se, že když jsem skládala svatební slib, v časech dobrých i zlých, myslela jsem to vážně,“ nechala se slyšet manželka muzikálového fešáka.

Ta naznačila, že za rozchod může koronavirová doba. „Věřila jsem, že to bude napořád, chtěla jsem být svému manželovi oporou, ale tato divná doba udělala své. Věřím, že rozvod proběhne v klidu. Po této stránce jsme si vše vyjasnili a dohodli se. Přiznám se, že to je věc, se kterou jsem opravdu nepočítala, ale takový je život. Nikdy nevíme, co si pro nás přichystá,“ dodala smířlivě.

Ještě v únoru se přitom rozesmátý manželský pár chlubil svým bydlením ve vysněném baráčku.

„Zatím je naše nové bydlení takové syrové, ale už se klube. Doděláme podlahy, kuchyň a můžeme se nastěhovat. Ale ještě nás čeká hodně práce,“ tetelil se blahem zpěvák, jenž si v době covidové musel najít náhradní práci. Místo zpěvu pracoval ve skladu, jeho žena pro změnu šila oblečení včetně podprsenek. ■