To se Benovi nebude líbit: Takhle odpověděl Alex Rodriguez na dotaz ohledně Afflecka a Lopez

Alex Rodriguez reagoval na dotazy ohledně Bennifer. Foto: Super.cz/Profimedia

Na videu, které získalo E! News, je vidět baseballová hvězda, jak opouští restauraci v Miami. Cestou ho zastavili fotografové a zahrnuli ho dotazy ohledně Lopez a Afflecka.

„Přeji hezký den,“ odpověděl pouze Rodriguez, ale paparazzi si nedali pokoj. Fotograf ho sledoval se slovy: „Co říkáte na to, že spolu strávili pěkné chvilky v Montaně?“

„Do toho Yankees!“ reagoval Alex. Může to vypadat jako nevinná podpora týmu, za který hrál, ovšem někteří fanoušci si nemohou pomoci a vidí v tom provokaci Bena.

Affleck proslul svou oddanou láskou k týmu Boston Red Sox, největšímu rivalovi Yankees. Navíc se nikdy netajil tím, jak moc Yankees nenávidí. Dokonce tolik, že během filmového natáčení jednou odmítl nasadit jejich čepici, jak informoval New York Times.

Pokud by si tedy Rodriguez chtěl do Afflecka nenápadně rýpnout, tohle by byl skvělý tah. Zprávy, že se Jennifer a Ben opět vídají, šokovaly svět, a když se provalilo, že spolu strávili minulý týden v Montaně, fanoušci začali šílet.

I s Benem byla Jennifer během dvouletého vztahu v letech 2002 – 2004 zasnoubená. Na svatbu ale nakonec nedošlo. Stejně to dopadlo i s Alexem, tomu kývla na žádost o ruku v březnu 2019, vztah nedávno ukončili po čtyřleté známosti. ■