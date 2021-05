Dan Bárta má šanci stát se podvanácté držitelem ceny Anděl: Za co se zpěvák omlouvá fanouškům?

Dan Bárta Super.cz

"Ceny se udělují za desku a nahrávat se dá a dalo. Naše deska vyšla na začátku roku 2020. Jak to předávání bude přesně vypadat, netuším, ale myslím, že to bude v podobném módu jako Národ sobě anebo Čeští lvi. To znamená, že všichni budou otestovaní, a stejně se do nich budou navážet, že se tam scházejí," připomněl Super.cz Dan kauzu, kdy se řešilo, že před Rudolfinem postávali umělci bez roušek a kouřili.

V rozhovoru jsme se vrátili raději zpět k muzice. Kolikrát si vlastně písničky z nové desky mohl Dan zazpívat před publikem? "10. března 2020 jsme si zahráli pro pár lidí takový stream pro Český rozhlas, pak to byl benefiční stream pro Motolici z hotelu International. A v létě, když se to trochu rozvolnilo, tak jsme odehráli půlku šňůry, a ještě něco na podzim. Takže párkrát jsme si to zahráli, ale zdaleka ne tolikrát, kolikrát jsme předpokládali," vypočítal.

Zní to jako smutný rozjezd pro desku, ale zpěvák to úplně černě nevidí. "Ono se jí docela dost prodalo. Jsme spíš posluchačská skupina, takže ten, kdo si desku koupí nebo stáhne, pustí si ji celou. Naše tvorba není singlová ve stylu: Hurá! Pojďte všechny potěšit, ať si můžou zaplácat a zazpívat si s námi. V tomhle smyslu to bylo dílo, které covid víceméně minul, i když jsme se nemohli vidět s publikem," míní.

Fanoušci Bárty a Ilustratosphere se musí spokojit opravdu jen s muzikou, klipu se zřejmě nedočkají nikdy. "Vychází to i z toho, že většinou všechny peníze utratíme už za tu realizaci desky a na nějaký klip toho moc nevyjde. Už to pár let podceňujeme a obávám se, že v tom budeme pokračovat, i když to vlastně není cíl. Takže bych se za určitých okolností z tohoto místa mohl všem našim fanouškům omluvit, že v našich řadách panuje určitá neschopnost, která nám nedovoluje reagovat tak, jak si žádá tato zrychlená klipová doba," vzkazuje prostřednictvím Super.cz.

Snad budou mít lidé šanci slyšet kapelu aspoň v létě. "To, co máme napsané a nezrušilo se to, tak to vypadá, že to snad bude. Tak uvidíme. Už od února jsme zvyklí, zavolat si v půlce měsíce a odprcnout ten další pryč. Takže našinec je spíš v mírné skepsi. Ale začíná jaro, přijde léto, a mraky věcí budou pod slunečnou oblohou vypadat nepatrně veseleji," uzavřel aspoň s mírnou dávkou optimismu zpěvák. ■