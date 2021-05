První slova Davida Krause o rodičovství: Snažím se maximálně, ale když dítě dlouho řve, chybí mi trpělivost

David Kraus Super.cz

David s sebou ze tří elementů ženského pohlaví, které ho provázejí životem, vzal jenom fenku buldočka Evelínu, která si musí zvykat, že už není doma jedničkou. "Zatím je tedy k sobě nepouštíme. Musela pochopit, že je na druhém místě, měl jsem ji jako simulátor miminka, a teď se z ní stává ochranka. Nepatřím mezi lidi, kteří by nechali dítě olízat psem, takže pes je venku nebo v předsíni, do postele nepatří," vysvětloval Super.cz David.

A jak zvládá rodičovskou roli? "Líp by to asi řekla moje přítelkyně a maminka holčičky, ale dávám do toho všechno. Nikdy mi na ničem tolik nezáleželo, takže se snažím maximálně. Moje nejslabší stránka je trpělivost. Takže když dítě dlouho řve, začíná mi z toho hrabat," přiznal. "O to víc jsem v kuchyni a vařím. Jdu ven se psem a s holčičkou a snažím se, aby maminka měla taky čas pro sebe, aby jí nehráblo. Já ji obdivuju, to, co zvládá, bych nedal," svěřil.

Protože momentálně moc nepracuje, miminko si může užívat. Ale do práce a na publikum se těší. "Každý den nám teď někdo volá o koncerty, přibývají nám hudební akce, chtěl bych dozkoušet muzikál Kouř v divadle, to by snad mělo být v srpnu. Ale je úžasné, že chce vůbec někdo koncert. Vůbec jsem nečekal, že budeme hrát," doplnil. ■