Na internetu se objevila falešná zpráva o smrti slavné zpěvačky: Její reakce je k nezaplacení

Dionne Warwick Profimedia.cz

Video s titulkem Život a smutný konec Dionne Warwick zpěvačka sdílela na Twitteru a okomentovala je slovy: „Ale ne!“ Následně fanouškům nahrála také video zprávu, kterou nazvala „Důkaz dne“.

„Jen chci, abyste věděli, že jsem živá. Je to už podruhé, co jste mě pohřbili, což podle mě není moc hezké. Ale jak vidíte, nejsem mrtvá, ale žiju. Ale děkuju za péči a za váš smutek,“ smála se. „Dionne Warwick je naživu. Mám vás ráda, věřte mi, čáu.“ Na sociálních sítích je Warwick i ve svých osmdesáti letech velmi aktivní.

Zpěvačku proslavily ji hity jako Walk On By nebo Say a Little Prayer, od 60. let prodala přes 100 miliónů nosičů svých alb. V roce 2013 vyhlásila osobní bankrot, měla se stát obětí špatné správy financí. ■