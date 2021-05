Sexy póza a lesknoucí se tělo: Rihanna ukázala své křivky v háčkovaných minišatech bez podprsenky

Rihanna Profimedia.cz

Barbadoská kráska odprezentovala nový krém na tělo pěkně žhavým snímkem. Nechala se vyfotit v háčkovaných minišatech, které daly na odiv její sexy nožky. Ty měla samozřejmě dokonale lesklé, stejně jako zbytek těla.

Pod sexy snímky, které najdete níže v galerii, si do zpěvačky lehce rýpnul její hudební kolega DJ Khaled, který se zpěvačky zeptal: „Kdy už to bude o nahození nějakého singlu?“

O hudbě se Rihanna rozpovídala loni s v červenci pro ET, kterému prozradila, že na její deváté studiové album se vyplatí počkat: „Na hudbě pracuji pořád, a až budu připravená, půjde to do světa. Určitě nebudete zklamaní, až to přijde. Rozhodně se vyplatí počkat, nechci něco vydat jen proto, že se lidé nemohou dočkat.“ ■