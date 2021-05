Hollywoodský krasavec oslavil 31 let střízlivosti: Jsem na tebe pyšný, napsal jeho tři roky střízlivý 26letý syn

Rob Lowe Profimedia.cz

Sedmapadesátiletý herec Rob Lowe (57) se na svém instagramovém profilu podělil se svými fanoušky o zásadní událost ve svém životě. Oslavil totiž 31 let střízlivosti.

„Dnes je to už 31 let, co jsem se nedotkl alkoholu ani drog a chtěl bych poděkovat všech, kteří mi na mojí cestě pomohli a stáli při mně. Obzvlášť velké objetí posílám své rodině,“ napsal ke snímku, kde si jede na pláži na kole.

Pod fotkou mu přistálo mnoho gratulací a vyjímala se i ta, kterou mu napsal jeho mladší syn John Owen Lowe (26), který prvního dubna oslavil tři roky střízlivosti: „Jsem na tebe pyšný, táto. Miluju tě.“

Lowe je střízlivý od roku 1990 a o svých problém mluvil vždy velice otevřeně. Zároveň se snaží pomáhat těm, kteří se s tímhle problémem stále potýkají. „Vy sami musíte chtít přestat. Pracuji s mnoha dospívajícími, kteří mají problém s drogami a alkoholem, a také s jejich rodiči. A to je ta zásadní věc, kterou jim vždy kladu na srdce, bohužel se nikdo nestane zdravým kvůli práci, vztahu, rodičům, právním problémům nebo sourozencům. Povede se to, jen když oni sami chtějí přestat,“ uvedl herec v rozhovoru pro Sunday Today v loňském roce.

Rob začínal jako náctiletý v seriálech a jeho první velká role přišla ve filmu Ztracenci v roce 1983. Jeho hereckými kolegy zde byli Patrick Swayze, Matt Dillon i Tom Cruise. Lowe má za sebou desítky filmů a jeho kariéru nezastavila ani porno nahrávka z konce 80. let, která se dostala na veřejnost a již si sám natočil a zahrál si v ní. ■