Sexy Makarenko trpí šílenou bolestí! Operace zubů a zánět achillovky v jeden den

Taťána Makarenko trpí bolestmi. Michaela Feuereislová

"Byla jsem ve středu po operaci zubu. Dělali mi augmentaci kosti. Už mám augmentaci prsou, teď i kosti," snaží se s vtipem zlehčit situaci Makarenko. "Je to nateklé, bolí to. Operace byla v lokální anestezii. Mám v puse asi osm stehů," prozradila Super.cz.

A aby toho nebylo málo, dostala zánět Achillovy šlachy. "Je trošku kuriózní, jak k tomu došlo. Měla jsem nové boty, udělal se mi klasický puchýř. Bohužel se zanítil, a to tak, že nemůžu prakticky chodit. Dnes už to byla taková bolest, že jsem dojela do nemocnice. 14 dní budu mít antibiotika, třikrát denně další prášky, měnit si obvaz, do toho tři dny kvůli zubu jen tekutá strava... Pěkné dny mě čekají," krčí rameny Makarenko. ■