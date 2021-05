Kráska z Anatomie života vyvolala rolí bývalé prostitutky pozdvižení: Denně dostává několik návrhů od mužů

Barbora Černá Super.cz

„Hraju matku samoživitelku, která se v minulosti živila prostitucí. Denně obdržím několik zpráv od mužů, že by mě rádi finančně podporovali,“ svěřila Super.cz sympatická brunetka, kterou jsme vyzpovídali během návštěvy luxusního francouzského kadeřnictví. Někteří diváci si zkrátka spojí seriálovou postavu s reálným životem, s čímž Bára počítala a snaží se neodbytné nápadníky slušně odmítat.

Herectví se věnuje i její dvojče Lucie, a tak nás zajímalo, v čem jsou dívky odlišné a podle čeho se režiséři na castinzích rozhodují, když jsou na první pohled skoro identické. „Ačkoliv jsme jednovaječná dvojčata, sestra působí starším dojmem a já mladším,“ vysvětlila Bára. „Když nejsem namalovaná, tak mi lidé tipují, že je mi 14. Lucka byla často vybraná, pokud šlo o roli starší dívky a já naopak do rolí mladších dívek,“ dodává s úsměvem.

Díky roli v seriálu z lékařského prostředí se brunetce značně zvýšily nabídky práce. „Ano, dostávám nabídky, asi to nějakým způsobem funguje. Zároveň jsme v podivné době, v pandemické situaci, takže i ty projekty, které by třeba mohly vyjít, jsou odložené, všechno je to zdlouhavé. Zatím naštěstí práce je, ale to se může lehce změnit, takže se na tom zatím snažím nelpět,“ dodává. ■