VIDEO: Dojetí u oltáře, dvě hlasitá „ano“. Takhle probíhala svatba Bohuše Matuše a jeho Lucie

Bohuš Matuš se oženil.

Jak pro Lucii, čerstvě osmnáctiletou, tak pro Bohuše šlo o první sňatek. Nevěsta po svatbě přijala jméno Matušová.

Snoubenci dodrželi tradice, ženich svou nastávající viděl ve svatebním až u oltáře, kde na ni čekal i s dcerou v náručí. Oba byli velmi dojatí.

„Jsem moc šťastný, už jsme i s Natynkou tři ‚Matušáci‘. Lucinku mám moc rád od prvního dne, co jsem ji viděl, a jsem rád, že je to vzájemné a že jsme to stvrdili manželstvím,“ řekl Super.cz krátce po obřadu novomanžel. ■