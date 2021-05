Modelka na prosbu vážně nemocné maminky podstupuje léčbu, touží po šestém dítěti. Bude se jmenovat Zázrak

Katie Price a její snoubenec Carl Woods touží po dítěti. Profimedia.cz

Modelka Katie Price (42) touží po šestém dítěti, a jak svěřila, začala s léčbou pomocí IVF. Proces podstupuje také kvůli své matce, která bojuje s nemocí plic v terminálním stadiu. „Řekla mi, abych podstoupila IVF, aby nás viděla s dětmi. Zlomilo by mi srdce, kdyby to nevyšlo,“ řekla modelka deníku The Sun.

O šestého potomka, který v ideálním případě nebude posledním, se pokouší se snoubencem Carlem Woodsem. Pro dítě už mají vymyšlené jméno - Miracle (Zázrak).

Ohledně snahy o dítě byla Price velmi sdílná. S přítelem se pokoušeli přirozeně počít od listopadu. „Plánujeme to v aplikaci, během mé ovulace máme spoustu sexu. Tři dny před ovulací to neděláme, aby byly spermie silnější. Zkusili jsme všechno,“ popsala. „Je to frustrující, protože se cítím mladá, ale už nejsem, je mi 43 let, takže asi potřebuji pomoc,“ dodala.

V dubnu se objevily spekulace, že je Katie těhotná, bohužel nebyla. „Bylo to velmi nepříjemné, když všichni spekulovali o mém těhotenství a já jsem v jiném stavu nebyla. A přitom jsem si velmi přála být.“

Price má se třemi expartnery pět potomků: Harveyho (18), Juniora (15), Princess (13), Jetta (7) a Bunny (6). ■