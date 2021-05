Líbací scény s Trojanem nesl partner Petry Bučkové těžce: Už se vyškolil, viděl, že to opravdu není tak sexy, říká herečka

Petra Bučková Super.cz

„Mám ráda takový ten francouzský šmrnc, ráda o sebe nechám pečovat, ale fakt to nepřeháním,“ prozradila Super.cz brunetka, kterou diváci znají ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde ztvárnila dceru Petra Rychlého alias doktora Mázla.

Petra působí něžným dojmem, ale zdání může klamat. Věnuje se střelbě, miluje adrenalin a nedávno například absolvovala kurz obrany v domácnosti. „Dovedu se plazit bahnem a být umatlaná a ulepená, je to taky moje část,“ říká s úsměvem.

Vypadá to, že se do každé výzvy vrhá po hlavě, a jinak tomu není ani v práci. Kdyby dostala roli, ve které by musela razantně změnit vzhled, šla by do toho. „Byla bych třeba schopná se nechat oholit. Kdyby to stálo za to a Tarantino by mi řekl: Budeš se tady plazit polonahá, oholená, pokrytá krví, tak řeknu: Samozřejmě, není problém. Tarantinovi neřeknu ne,“ směje se.

Zeptali jsme se, jestli by takovou roli konzultovala se svým partnerem, který žije v Rakousku a není z oboru. „Už se hodně vyškolil. První rok to bylo náročné, to jsme točili Vraždy v kruhu s Ivanem Trojanem. Měli jsme tam nějaké líbačky a přítel to těžce nesl. Ale za tu dobu, kdy mohl být několikrát na natáčení nebo v divadle, viděl, že to opravdu není tak sexy, jak to ideálně pak vypadá na obrazovce. Takže dobrý, myslím, že by pochopil i tohle,“ dodává herečka. ■