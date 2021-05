Nikol Štíbrová v 8. měsíci těhotenství promluvila o svatbě. Kdy bude a kdo je s partnerem oddá?

Nikol Štíbrová Michaela Feuereislová

"Byla jsem požádána o ruku, ale svatba zatím neklapla. Čekáme, až se to trošku rozvolní, ale před porodem to nakonec nebude," řekla Super.cz Nikol. "Asi to necháme až s tím pořádným večírkem potom," usmívá se.

Žádné přípravy tak nyní neprobíhají. "Skoro za měsíc rodím. Nemáme žádný termín, nemám žádné šaty, do kterých bych se vešla," říká.

Dokonce nemá představu ani o tom, jak by veselka měla vypadat. "Nikdy jsem nesnila o vdávání, nevím, jestli jsem svatební typ. Že bych chtěla být princezna, co prochází uličkou a všichni ji chválí, jak jí to sluší? To ne. Spíš bych to brala jako setkání s rodinou a přáteli. A to mi už chybí," svěřila.

Variantou je, že je oddá Štíbrové otec. "Táta je starosta Rakovníka. Tak nás kdyžtak oddá on. Nevím, kdo mě povede k oltáři, když nás bude oddávat, ale nějak by se to dalo snad udělat," uzavřela. ■