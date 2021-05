Pandemie se podepsala i na božské postavě Dary Rolins: Neodváží se teď ukazovat břicho a kroutit zadkem

I její figuru prý ovlivnilo dlouhé období nečinnosti. Super.cz

„Moje tělo stále ještě nepracuje na plné obrátky, jak jsem za normálních okolností zvyklá. Asi mi ještě dlouho potrvá, než se dostanu do normálního tempíčka. Když teď zazvonil v šest ránou budík, měla jsem pocit, že mě někdo vzal kladivem po hlavě. A to je teprve začátek. Teď přijdou všechny kroužky, ježdění, vystupování, kočovný život, tak to bude ještě těžší. Ale na normální život se moc těším,“ upřesňuje Dara Rolins.

Pandemie se podepsala prý i na zpěvaččině postavě, kterou mnozí hodnotili jako dokonalou. „Přiznávám se, že po této stránce cítím určitý deficit,“ uvedla možná až příliš sebekriticky Dara a dále v rozhovoru uvedla: „Vracím se zpět do formy, abych mohla vystrkovat břicho a kroutit zadkem. Abych nemusela přemýšlet, že mi to jde pomaleji a hůř. Nebojím se toho, je to výzva.“ ■