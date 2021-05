Co dělala, když nemohla koncertovat? Tuhle aktivitu byste u Dary Rolins nečekali!

Jak zvládla období pandemie? Super.cz

„Každé období se nakonec nějak vyvine. Lidi nemohli dělat to, co je jim přirozené, v mém případě to bylo zpívání, a tak to bylo i v mém případě,“ říká Super.cz zpěvačka a je konkrétnější: „Tatínek Laury (Matěj Homola, frontman kapely Wohnout, pozn. red.) začal vyřezávat ze dřeva a tvoří krásné dřevěné sochy. Já jsem začala vytvářet vonné svíčky, difuzéry a mám v plánu spoustu dalších věcí. To jsem měla dlouho v plánu a teď jsem na to začala mít víc čas. Začala mít větší prostor nová Dara,“ vysvětlila zpěvačka.

Hodně času věnovala Dara své dceři Lauře, která měla distanční výuku. Na ponorkovou nemoc ale nedošlo. „Tentokrát jsme si spravedlivě dělili Lauru s jejím tatínkem Matějem, ona to měla tím pádem pestřejší. Mně možná ten klid bude chybět. Lidi mají ve své přirozenosti zlenivět. Svoje kouzlo to mělo a teď už by bylo na čase, aby se to všechno rozeběhlo,“ dodává Dara Rolins. ■