Online koncert uspořádala Dara Rolins po roční pauze a bylo těžké se rozezpívat: I hlasivky jsou jen sval

Pro Daru bylo velmi občerstvující si znovu zazpívat. „Idea mého livestreamu byla v tom přiblížit lidem, jak to vypadá, když máme s kapelou zkoušku, jak to vypadá v zákulisí,“ říká.

Svůj koncert zpěvačka nazvala Nablízko a na vystoupení ukázala osobní artefakty, jako jsou fotky milovaných lidí, talismany či hudební ceny. „Sestěhovala jsem pár věcí z mého domu, abych mohla symbolicky pozvat diváky do mého obýváku.“

Pro popovou divu to nebylo úplně jednoduché si po tak dlouhé pauze stoupnout před mikrofon. „I hlasivky jsou jen sval. Přinutit je, aby fungovaly, nešlo na lusknutí. Po roce pauzy, kdy jsem si zpívala jen ve sprše, to byl trošku stresík. Mohlo to být lepší, ale mohlo to být taky mnohem horší,“ smála se Dara Rolins. ■