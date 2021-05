Bára Kodetová vyrazila poprvé od uvolnění opatření do kadeřnictví: V novém účesu a elegantním overalu vypadala fantasticky

Barbora Kodetová Super.cz

Herečka Barbora Kodetová (50) si po koronavirové pauze mohla konečně dopřát péči profesionálů a vyrazila do luxusního francouzského kadeřnictví v centru Prahy. Zajímalo nás, jestli si v době zavřených salonů vystačila sama, nebo si po vzoru jiných pozvala kadeřníka domů.

„Byli jsme poměrně dost zodpovědní, takže jsme se o sebe starali spíš navzájem. Být mezi lidmi, v hezkém prostředí a nechávat se hýčkat je v poslední době velmi vzácná věc,“ prozradila Super.cz

Barbora má tři dcery, z bývalého manželství nejstarší Lily (20), se současným manželem, houslistou Pavlem Šporclem (48) dcery Violetu (14) a Sophii (12). Všechny tři slečny jsou ve věku, kdy jim už šminky a zkrášlování nejsou cizí. Pro rady ohledně líčení si ale k mamince nechodí.

„Já se chodím radit k nim, ony toho ví daleko víc než já,“ říká s úsměvem. „Tím, že jsou na sociálních sítích, tak jim všechny youtuberky říkají, co mají dělat, takže v tomhle ohledu maminku nepotřebují. Akorát, když potřebují ukrást nějaký štěteček, tak to přijdou rády,“ směje se.

Během koronavirové doby sice ubylo pracovních nabídek, ale jak herečka sama říká, doma se rozhodně nenudila. Přibyla péče o domácnost, děti, manžela a k tomu každodenní online výuka i vymýšlení odpoledního programu. „Ta doba je velmi frustrující a demotivující a člověk ze dne na den neví, co bude,“ přiznává Bára, která se podělila o tipy, jak si v nelehké době udržet dobrou náladu.

„Je velký boom otužování, i já jsem se snažila, ale přes zimu ne, nejsem tak odvážná. Udrželi jsme si dobrou náladu tím, že jsme se k sobě celou tu dobu chovali moc hezky. Utvrdili jsme se v tom, že náš vztah je opravdu velmi pevný, a že se máme rádi i ve stísněných podmínkách,“ vysvětluje. „Jinak zpívám, co to jde, to je pro mě v podstatě taková meditace,“ dodala s úsměvem. ■