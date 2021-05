Po operaci by se měl šetřit: Místo toho fešák ze Slunečné tančí po jevišti a trpí bolestmi

Roman Tomeš Super.cz

Není to zrovna dlouho, co byl na plánované operaci kýly, a už skotačí na jevišti. Z hvězdy Slunečné Romana Tomeše (33) by ošetřující lékař radost neměl. "Snad tohle video neuvidí, nebyl by moc rád," doufal herec, když stál před kamerou Super.cz.