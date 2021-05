Čeká na roli, kde bude muset jít dohola: Něžná brunetka z Anatomie života se výrazné proměny nebojí

Barbora Černá Super.cz

Přestože se Barbora Černá (25) věnuje hraní od základní školy, do povědomí televizních diváků se zapsala až rolí zdravotní sestřičky v seriálu Anatomie života. Herečku jsme vyzpovídali v luxusním francouzském salonu, kde si po dlouhé době dopřála péči o vlasy. Po půl roce intenzivního natáčení jí hýčkání od profesionálů přišlo vhod. „Užívám si to, protože jsem potřebovala regeneraci jak duševní, tak i vlasovou,“ usmívá se krásná brunetka.

Bára oslňuje svou přirozenou krásou, kterou preferuje jak v líčení, tak i ve vlasovém stylingu, a tak nás zajímalo, jestli by byla ochotná udělat výraznou změnu pro nějakou roli. Odpověď nás překvapila.

„Popravdě bych to přijala a moc ráda. Moje maminka je kadeřnice a stejně jako ona, tak i mnoho filmařů mi říká, že bych zatím neměla dělat žádné razantní změny. Takže se vlastně těším, že někdy přijde role, kde si budu muset oholit hlavu, protože budu mít konečně důvod,“ řekla Super.cz herečka, která by byla ochotná jít nejen dohola, ale třeba taky na blond.

I když je pro ni hlavní prioritou herectví, se svou vizáží by jistě zabodovala také jako modelka a jednu nabídku od modelingové agentury už dostala. Pro mola ale bohužel není vhodnou kandidátkou. „Jen tak mimochodem se mě zeptali, kolik měřím, řekla jsem, že 163 cm a hned mi řekli: To se omlouváme, na shledanou,“ vysvětluje brunetka. „Mám zkušenosti s focením a modeling asi může být fajn, ale já v tom momentálně nevidím nějakou větší radost. Já raději to hraní,“ dodala na závěr. ■