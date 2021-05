Michal David je z Tenerife zpátky v Česku: Svůj narozeninový koncert musel kvůli pandemii opět odložit

Michal David Michaela Feuereislová

„Moc mě to mrzí, ale musíme koncerty opět přesunout. V současné epidemiologické situaci nelze z bezpečnostních a hygienických důvodů takto velké akce odehrát. Bylo by to komplikované a rizikové především pro mé fanoušky a taky pro mé hudební hosty,“ svěřil se Super.cz hitmaker, který se rozhodl koncert v O2 areně odložit o rok.

„Rozhodli jsme se koncerty opět přeložit až na příští rok. Koncerty proběhnou ve dnech 28. 6. a 29. 6. 2022. Jsem přesvědčen, že platí pořekadlo ‘kdo si počká, ten se dočká’, a já udělám maximum pro to, abych fanouškům vynahradil tuto velmi dlouhou čekací dobu. Bohužel koncerty muselo přeložit velké množství interpretů jak domácích, tak zahraničních, a já věřím, že moji fanoušci si vstupenky ponechají a pomohou nám tak překonat toto těžké období, které zasáhlo nás všechny,“ svěřil se hudebník, který trávil od konce loňského roku čas na Kanárských ostrovech.

Z Tenerife se nyní s rodinou na nějakou dobu vrátil do Česka. „My už jsme teď v ČR. Na Tenerife se chystáme až v na konci července. Ale koncem srpna mám již nějaká vystoupení, tak se vrátíme,“ svěřil se Michal David, který doufá, že alespoň na podzim bude moct před publikum. ■