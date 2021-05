Partner Emmy Smetany Jordan Haj poprvé promluvil! Takhle se omlouval za video s dcerou, které pobouřilo matky

Emma Smetana a Jordan Haj Foto: archiv E. Smetana

Nejen Nelu Slovákovou (31) pobouřilo video, ve kterém muzikant a hvězda show Tvoje Tvář má známý hlas Jordan Haj (32) drží teprve měsíční dcerku Ariel a jakoby s ní trénuje chůzi a pak si ji „přehodí“ přes rameno. On i jeho partnerka Emma Smetana (33) to pořádně schytali od matek na Instagramu. Urážky a pohoršení nebraly konce.

Emma se jako první Jordana zastala. "Arielce samozřejmě podpíral zezadu hlavičku a samozřejmě s ní nechodil, ale nadnášel ji těsně nad zemí," řekla Super.cz Smetana.

Video po chvíli Jordan raději stáhnul. Po drsných zprávách si uvědomil, že udělal chybu, když video na internetu sdílel. "Že to nevypadá OK, jsme si samozřejmě uvědomili, vlastně hned, začaly chodit zděšený reakce matek, to je vždycky špatný znamení, tak to šlo hned pryč," vysvětluje Jordan.

"To poslední, co bychom chtěli, je děsit lidi ohrožováním vlastních dětí a vlastně ty první reakce, když tam to video bylo cca 3 minuty, byly absolutně legitimní a pochopitelný, vypadá to na tom videu děsivě a blbě. Fajn, beru, blbej fór, sorry, chápu, hotovo," uvědomuje si zpěvák.

"Je vedlejší a úplně zbytečný hysterickýmu internetovýmu davu vysvětlovat, že ji vlastně držím pevněji, než to vypadá, a že nejsem psychopat. A i když se Arielce samozřejmě nic nestalo, má v těchto chvílích stejně vždy pravdu ten opatrnější. Ale o tom, jestli umím po čtyřech a půl letech tělo na tělo intenzivního tatínkování s Lennon držet dítě nebo s ním manipulovat, se s dovolením nehodlám ani bavit," dodal. ■