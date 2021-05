Šíleně zhubla a zase si nechává růst vlasy: Monika Absolonová promluvila o rozchodu

Monika Absolonová Foto: Archiv M. Absolonové

"Deset kilo dole ještě není, ale skoro. Ještě sedm bych zhubnout chtěla, abych vypadala jako dřív. Pro můj pocit to bude hrozně fajn. Je to porozchodová dieta. Já to takhle ale mám vždycky. Rozchody na váhu fungují skvěle," prozradila Absolonová s tím, že zhubla asi 8 kilo.

Říká se, že ženy při změnách v osobním životě mění i vlasy. A to se u Moniky potvrdilo. "Zkusit jsem si to musela, i když mi to všichni vymlouvali. Ale byl lockdown, mohla jsem si to dovolit. Teď si vlasy nechám zase narůst, jsem zvědavá, jak to bude postupně vypadat," plánuje.

Monika má zase úsměv na tváři. Říká, že nejhorší má za sebou. "Život je jinej, než si člověk myslí. Někdy je to prozření na začátku těžký, ale pak přichází úleva," dodala. ■