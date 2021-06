Pořídila si nového člena rodiny a je kouzelný: Představitelka Sylvy bere svého miláčka i na natáčení Slunečné

Toto je její klubíčko štěstí. Super.cz

Bára Jánová (31) si pořídila nového člena rodiny. Představitelka Sylvy ze seriálu Slunečná se stará o dvouměsíčního pejska. „Připadám si jako mamina s dítětem. Sice nemám na nic čas, ale je to úplně úžasné. Snažím se mu věnovat, teď nás čeká výcvik na cvičáku. Zvykáme si na sebe, je to fičák,“ svěřila se Bára Super.cz s čerstvými dojmy.

Bára velmi ráda cestuje, a ani s pejskem se toho nehodlá vzdát. „Vždycky jsem snila o tom hodně cestovat a v té představě jsem u sebe měla psa. Tak jsem si řekla, že je na čase si ho pořídit. Je pravda, že jsem si ho zamluvila na konci února, kdy ještě nebylo tolik práce,“ přiznala.

Nyní už je zaneprázdněná nejen natáčením seriálu. „Když nemám hlídání, tak si ho beru s sebou. Na natáčení ho všichni milují. To ani nejde nemilovat dvouměsíční štěně,“ říká Bára, která měla svého čtyřnohého miláčka i na tiskové konferenci chystaného představení Richard III.

Ptali jsme se herečky, jestli se neschyluje k tomu, že by pejska zakomponovali do děje Slunečné. Tím pádem by měla dvojitý honorář. „To bych nechtěla. Vyžaduje to další cvičení psa a na to je ještě čas,“ říká Bára Jánová. ■