Ještě si ji užijte. Představitelka Sylvy ze Slunečné hodlá na delší dobu zmizet z Česka

Patří do užší skupiny herců, kteří mohli pracovat i v době přísných protipandemických opatření. Bára Jánová (31) hraje v seriálu Slunečná a za poslední měsíce si příliš neodpočinula. Na relax to ale nevypadá ani v blízké budoucnosti.

Jánová záměrně pracuje, jak se jen dá, protože ji čeká dlouhé volno. „Příští rok si dopřeju delší odpočinek. Jakmile dotočíme Slunečnou, tak plánuju velké cestování. Makám a šetřím, abych pak v cizině nedošla do fáze, že nebudu mít ani korunu,“ říká.

Herečku čeká cestovatelský projekt. „Jediné, co můžu prozradit, je, že se týká cestování a sázení stromů,“ říká Bára, která hodlá cestovat společně se svým pejskem. „Kvůli tomu budu cestovat i autem. Pokud se budu přesouvat letadlem, nebude to na velké vzdálenosti, tak doufám, že to pejsek zvládne, určitě nechci, aby to pro něj bylo stresující,“ dodala. ■