Opovrhují v divadle herci z nekonečných seriálů? Sylva ze Slunečné na to má jasný názor

Barbora Jánová přechází volně ze seriálu na divadelní prkna. Super.cz

Znáte ji hlavně jako Sylvu v seriálu Slunečná. Bára Jánová (31) ale není jen seriálovou herečkou, pevná v kramflecích se cítí i na divadelních prknech. Po delší pauze znovu zkouší nový kus, a to rovnou Shakespearovu hru Richard III. „Moc se na to těším. Bude to něco jiného než seriál nebo lehké komedie. Bude to velké herectví,“ říká Bára.