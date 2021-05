První rozhovor po roce a půl: Jak zvládla tíživou dobu Tatiana Dyková a co chystá se svým manželem?

Tatiana Dyková Super.cz

Loni v létě herečka stihla natočit jenom film Večírek, teď ji toho ale čeká spousta. "Odpremiérujeme představení Slepice na zádech na letní scéně divadla Ungelt. Vybrali jsme si s Vojtou takovou jevištní grotesku, aby se lidi tohle léto co nejvíc pobavili a smáli se od začátku do konce," prozradila Super.cz, že si zahraje se svým manželem Vojtou Dykem.

Má před sebou i natáčení filmů, o kterých promluvila v našem videu, a pokračování seriálu Špunti na vodě. "To budeme točit celé léto, Česká televize si objednala třináct dílů. Je tam perfektní parta jako Pavel Liška nebo Anna Polívková. Takže celé léto strávím převážně na Sázavě," těší se herečka.

Vzhledem k prostředí jsme si povídali i o pohádkách, které všichni tři Tánini synové milují. "Ten nejstarší už mladším předčítá. Myslím si, že žádná česká domácnost bez českých pohádek není, jsou náš poklad. Ale tady na výstavě jsem se už poučila. Vůbec jsem nevěděla, že třeba Princ a Večernice nebo princ Bajaja jsou také od Boženy Němcové, protože často bývaly její pohádky v souborech s těmi Karla Jaromíra Erbena," míní.

A jakou pohádkovou postavu by si ráda zahrála, když už ji minuly princezny? "Baví mě pohádky, kde se člověk může nejvíc znemožnit a vystřelit si ze sebe. Taky tím, že mám tři kluky, tak vím, že vždycky fandí záporákům. Takže hlavně, abych se líbila svým synům. I když je už nebere ani to. Já už teď budu vždycky momentálně trapná," připustila, že se nad její domácností vznáší duch puberty. "Ale možná, kdybych u toho nebyla, mluvili by o mně hezky," uzavřela. ■