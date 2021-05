Režisér prý vyhrožoval, že jí zničí kariéru: Na místě jsem to vyřešila, popsala představitelka Wonder Woman

Gal Gadot Profimedia.cz

Herečka Gal Gadot (36) se nechala slyšet, že jí režisér Joss Whedon během natáčení filmu Liga spravedlnosti vyhrožoval, když chtěla upravit monology své postavy Wonder Woman. Uvedla to pro izraelský televizní kanál N12 poté, co The Hollywood Reporter zveřejnil článek s několika obviněními proti režisérovi.