Věčně sofistikovaná Victoria Beckham popustila uzdu fantazii a oblékla se do černých minišatiček z dob Spice Girls

Victoria Beckham zavzpomínala na éru Posh Spice. Profimedia.cz

Módní ikona a úspěšná návrhářka už se nyní obléká mnohem sofistikovaněji a málokdy ukáže více kůže, než je potřeba. Není zrovna tou, která by dávala na odiv své vnady nebo sexy zadeček, jako to dělají jiné její kolegyně. V černých minišatech jí to ale pořád sluší, jak se můžete přesvědčit v naší galerii.

Pod snímkem se vyjímal komentář její budoucí snachy, která už si kousky z její šatny půjčuje nyní. „Tak tohle miluju,“ napsala Nicola Peltz, která už si možná brousí zuby na další zápůjčku.

Victoria se nyní kromě módy věnuje také své řadě kosmetiky, kterou nově rozšířila o bronzery. „Dodávají mi přirozenou záři, aniž bych se ponořila do třpytek. Potajmu jsem je používala několik posledních měsíců a jsem jimi naprosto posedlá,“ uvedla Beckham, jejíž produkty se řadí svou cenou do exkluzivnější kosmetiky. ■