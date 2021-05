Nela Slováková se drsně obula do Emmy Smetany a jejího muže Jordana: Chudáčci děti, kteří se narodí podobným, napsala

Nela Slováková se drsně pustila do Emmy Smetany a jejího muže. Foto: Instagram N. Slovákové

"Já se teda obvykle do věcí nikdy moc nes*ru. Ale toto je veřejně známá osobnost, evidentně bez mozku, když si ještě podobnou nehoráznost nasdílí na svůj Instagram," napsala Slováková k záběrům, které přesdílela na svých Instastories.

Emmě a Jordanovi pak poslala hodně drsný vzkaz.

"Vy jste neměli mít děti, protože z nich díky Vašemu zacházení uděláte mrzáky. Měsíční miminko si přehazovat přes rameno jako hadr a dělat z něj chodícího králíka, gratuluji. A sorry, není to o výchově, vychovávejte si své děti, jak chcete, budou Vaším odrazem navždy, ale co je moc, to je příliš. Chudáčci děti, kteří se narodí podobným... Ani nechci říkat ta slova, co mám na jazyku. Strašné, strašné, Mistr světa Emma Omeleta," napsala Slováková k videu.

Co na to Emma Smetana? Super.cz napsala, že Jordan jako starší bratr dvou sester a otec dvou dcer ví, jak zacházet s miminkem a jak ho držet. „Arielce samozřejmě podpíral zezadu hlavičku a samozřejmě s ní nechodil, ale nadnášel ji těsně nad zemí,“ napsala moderátorka mj. v reakci na slova Slovákové. ■