Novopečená babička Tereza Brodská (53) se oslovení „babi“ rozhodně nebrání: Vyžaduju to, jsem na to pyšná!

Tereza Brodská (53) oslavila před pár dny 53. narozeniny, a jak se zdá, zraje s grácií. „Problém s věkem zatím nemám, a jelikož jsem teď čerstvá babička, tak naopak vyžaduju, aby se mi tak i říkalo. Jsem na to pyšná,“ svěřila se herečka.

„Jediný okamžik, kdy jsem si uvědomila, že se můj věk blíží k šedesátce, bylo, když jsem nedávno přišla k paní doktorce a její první otázka zněla: Paní Brodská, jak se smiřujete se svým věkem?“ podělila se o zážitek brunetka, která neskrývá, že ji otázka lehce vyvedla z míry.

Plná radosti a štěstí z vnoučete nad tím jen mávla rukou. „Vdaná už jsem, tak co? A je to pořád dobrý, je to cajk,“ říká s humorem hvězda seriálu Slunečná.

Své 53. narozeniny oslavila mezi přáteli z práce. Tentokrát se nesetkali na place, nýbrž v Plzni, kde zvelebili fasádu tamního dětského domova obrázky. Kolegové ze seriálu potěšili Terezu květinami a došlo i na rozbalování dárků. Radost jí udělal náramek. ■