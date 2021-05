17 let po rozchodu návrat Bennifer? JLo a Ben Affleck strávili několik dní ve dvou: Chemie je neskutečná, tvrdí zdroje

Dali to Jennifer Lopez a Ben Affleck znovu dohromady? Profimedia.cz

17 let po zrušení zásnub se opět mluví o Benu Affleckovi (48) a Jennifer Lopez (51) jako o Bennifer. Poté, co je nedávno zachytili, jak spolu vyrážejí ven, strávila hvězdná dvojice několik dní v Montaně. A některé zdroje dokonce tvrdí, že to mezi nimi jiskří snad víc než před lety. Je možné, že stará láska nerezaví?