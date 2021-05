Chtěla jemný melír, skončila se spálenými a vypadanými vlasy. Takhle Nováčková dopadla po návštěvě kadeřnictví

„Zdánlivě banální věci najednou začnou být výzvou,“ říká modelka o životě v cizí zemi. Foto: Archiv J. Nováčkové

V řecké Larise Jitka narazila. Nejdřív při samotném hledání, pak i přímo v salonu. Modelka hledala podle recenzí na internetu, pak přešla na sociální síť, vylučovací metodou zbylo jediné kadeřnictví.

Jitka navíc měla před focením pro finský magazín, takže to docela hořelo... Jemný melír a pramínky u obličeje jako od slunce zesvětlit, zněly požadavky bývalé královny krásy. Skončilo to vlasovou katastrofou.

„Vypadalo to, že kadeřník zapomněl dělat melír, a prostě tam na pravou půlku zespod hodil nejsilnější peroxid. Takže mi pak vlasy do půlky upadaly,“ popsala Jitka. „Vlasy mi spálil tak, že jsem je musela o 10 centimetrů sama ustřihnout, hned druhý den. To abych je aspoň trochu rozčesala.“

Ani návštěva dalšího salonu ale nedopadla dobře. Jitka odešla s melírem, který by vynikal i v 90. letech. S tím nakonec i fotila. „Říkala jsem si, že to třeba nebude vidět... Bylo,“ dodala Nováčková.

Zabydlet se v Larise nebylo pro Jitku snadné. Jde o město, kde není angličtina samozřejmostí, a vzniká tak jazyková bariéra.

„Larisa, město, ve kterém nyní s Timem žijeme, není příliš turistické a lidé tu nemluví anglicky. Tudíž jsme se hned museli naučit řeckou abecedu, abychom se trochu zorientovali,“ řekla Super.cz Nováčková.

„Také jsem ze svých cest v zahraničí zvyklá, že si člověk může spoustu věcí vyhledat online a webovou stránku si přeložit. Protože když nevíte ani to, kde je pošta, a potřebujete si zařídit celé bydlení a nový život, není to jednoduché. Larisa ale funguje spíš na malých kamenných obchodech, které však nikde online nedohledáte. Když tedy hledám zámečníka, vyrazím do ulic a doufám, že na nějaký obchůdek narazím,“ uvedla příkladem. ■