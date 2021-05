Klip s rozkošným synem je na světě. Podívejte se na píseň Evy Burešové a její dojemné mateřské vyznání

Eva Burešová - Malý princ Video: FTV Prima

Text napsala Noidova partnerka Eliška Grabcová. "Píseň mi poslali už hotovou, a když jsem si ji v autě pustila, dvakrát jsem se rozbrečela. Vyjádřili všechno, co jsem cítila a toužila napsat. Je to tak hezky napsané! Myslím, že když si to poslechne někdo, kdo má děti, tak to bude cítit stejně jako já," řekla Super.cz Burešová.

Eva Burešová promluvila pro Super.cz o natáčení klipu Malý princ

Ta se dojímala i během natáčení, kde její syn účinkoval. „Dojímala jsem se pořád, během natáčení, po natáčení i teď. Je to o tom, že chci Naťovi poděkovat, ukázat, že jsme spřízněné duše z minulých životů,“ míní.

Zpěvačka doufá, že se klip lidem zalíbí. „Myslím, že každý rodič se v té skladbě najde. Je to takové téma a ti, co děti nemají, tak i těm se může líbit. Každý rodič své dítě miluje a tohle je můj vzkaz a přání,“ vysvětlila. ■