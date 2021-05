Populární vietnamská influencerka Be Ha motivuje české ženy, aby byly silné. Sama boří zažité mýty, i díky mamince

Stylewithme je známou influencerkou. Foto: archiv M. Be Ha Nguyen

Nedávno ses společně s modelkou Nikol Švantnerovou či zpěvačkou Terezou Maškovou stala českou ambasadorkou celosvětové kampaně #SheMovesUs jedné globální sportovní značky. Kampaň má za cíl ženám poskytnout inspiraci, motivaci a odvahu. Zajímalo by mě, jak funguje soudržnost blogerské komunity u nás?

Když jsem v roce 2013 s Youtube kanálem začínala, byla tu jen velmi malá skupina influencerek. Ani jsme vlastně netušily, že nás to jednou bude moct živit! Nesoupeřily jsme mezi sebou, ale fandily jsme si a podporovaly jsme se. Byla to fajn soudržná komunita holek, sdílely jsme zkušenosti i třeba, jak nakládat s prvními nenávistnými komentáři haterů a trollů. Dnes je nás mnohem víc a neznáme se všechny osobně. S těmi, co se znám, jsem nikdy neměla problém. Obklopuju se lidmi, kteří jsou podobně nastavení jako já.

Před necelými dvěma týdny se slavil Den matek. Je maminka tvým vzorem?

Určitě. Je velmi činorodá a pracovitá, zvládá se starat o náš obchod i rodinu. Navíc mě celý život podporuje v tom, co dělám. Vzpomínám si, jak se mě zastala, když se taťka zlobil, že se ve čtrnácti letech líčím. Maminka chtěla, abych se cítila dobře a měla sebevědomí, takže mě podržela. Ve Vietnamu se totiž nelíčí mladé holky tak brzy jako v Česku, byly by považovány za rozmazlené a zkažené. Moje maminka se poprvé nalíčila až v osmnácti letech, když šla na svatbu s kamarádkou, kde pak jen stály u dveří, protože si myslely, že jsou ošklivé a styděly se vejít dovnitř. Tomu chtěla maminka u mě předejít.

Nevadí jí, že jsi youtuberka?

Nejlíp tě zná vždycky tvoje maminka a já šla odmalička proti proudu a maminka to ví. Ve vietnamské komunitě nemůže například dívka s nikým argumentovat, musí jen mlčet. To jsem nedodržovala nikdy, byla jsem hubatá holka a teď je ze mě emancipovaná žena. Taky moje povolání není v souladu s tradičními kariérními vizemi Vietnamců, ale i přesto mě maminka pořád podporovala a podporuje. Sleduje moje příspěvky a často mě pak popichuje: ’Co to máš zase na sobě? Tahle fotka je nějaká tmavá, zesvětli ji. Proč nedáš barevnou fotku místo černobílé? Mohla bys zapózovat takhle a takhle...’ Ale myslí to vše jen v dobrém.

Měla jsi pro ni nějaké překvapení?

Moje maminka má narozeniny v půlce května, takže oslavu Dne matek a jejích narozenin spojujeme. Slavíme tedy oficiálně o týden později, takže dárek nemůžu prozradit, abych neodhalila jedno velké překvapení, na které se složila celá naše rodina.

A co zbytek rodiny – nechybí ti příbuzní z Vietnamu?

Navštívila jsem je naposledy po dlouhých sedmi letech v roce 2019 a při cestování mě doprovázela kamarádka, modelka a influencerka Jitka Nováčková (29). Bylo to skvělé a nabité emocemi. Moji příbuzní ve Vietnamu pro mě hrozně moc znamenají, jsou to moji ’druzí rodiče’. Myslela jsem, že za nimi budu létat častěji, ale potom nás odloučila pandemie. V červnu by se ale měly otevřít hranice Vietnamu, takže je na co se těšit. ■