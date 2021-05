Servírka (20) neměla ponětí, že je těhotná, ani když začala rodit: Myslela si, že jde o zánět slepého střeva

Jodi-Marie Ash Foto: Jodi-Marie Ash Instagram

Jodi-Marie Ash (20) z Essexu je maminkou roční dcerky Skyla, ovšem doslova až do porodu netušila, že je těhotná. Dokonce ani když jí začaly porodní bolesti, nedošlo jí, že jde o dítě na cestě.

Po pracovní směně Jodi začalo ukrutně bolet břicho, a tak ji převezli do nemocnice. Myslela si, že snědla něco špatného nebo že ji chytil slepák. O několik chvil později byla Skyla na světě.

Ash v průběhu těhotenství brala antikoncepci a podle jejích slov nic nenasvědčovalo tomu, že by byla v jiném stavu. „Neměla jsem žádné příznaky. Celou dobu jsem menstruovala a nebylo mi vůbec špatně,“ uvedla pro Daily Mail.

O to víc šokující je, že si pět měsíců před porodem dokonce dělala těhotenský test, a ten jí vyšel negativní. A těhotenství na ní ani nebylo znát.

„Neměla jsem žádné bříško. Když jsem se najedla, byla jsem jen o něco víc nafouklá, ale nebylo to nic, co by mě znepokojovalo.“

Když jí v nemocnici řekli, že je těhotná a rodí, byla Jodi v šoku. Dceru porodila do hodiny. Vše šlo rychle a hladce. Jelikož s partnerem Jordanem nebyli na miminko vůbec připraveni, pomohly jim jejich rodiny.

„Všichni mě velmi podporovali, takže jsem popravdě nemusela ani nic moc dělat.“ Její přátelé a kolegové byli z novinky stejně v šoku jako sama novopečená maminka. Ani nikdo z nich těhotenství nepoznal.

Ačkoliv se maminkou stala jako náctiletá, rychle si na svou novou roli zvykla. „Je pravda, co říkají o mateřských instinktech, protože jsem hned věděla, co mám dělat. Tehdy mě to sice vykolejilo, ale za nic na světě bych neměnila,“ dodala na závěr.

Jodi po narození Skyla ■