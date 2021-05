Stěhování, svatba, i jiné jméno. Petr Rajchert prozradil, proč si mění příjmení

Petr Rajchert si změnil příjmení. Foto: Face To Face

Sympatický moderátor chystá ale celou řadu změn a novinek. Zásadní změny si mohli diváci Dobrého rána všimnou už během dnešního vysílání, kdy Petr vystoupil pod novým příjmením Hradil. „Opravdu to bude, respektive už je, moje oficiální příjmení. Změnu mám už v dokladech, občance a je to oficiální. Změnou příjmení jsem se rozhodl zachovat rodovou linii původního příjmení svého otce, který se až do čtrnácti let svého věku jmenoval Hradil. Pak se v rodině staly nějaké věci a nastala změna jména,“ prozradil v pořadu Face To Face René Kekelyho na Televizi Seznam Petr (Rajchert) Hradil.

S takovou změnou souvisí i velké běhání po úřadech, změna občanky, řidičáku, kartičky pojišťovny, pasu a dalších dokumentů. Ovšem to není jediná životní změna v jeho životě.

„V létě se budu ženit. Do třetice všeho dobrého a zlého a doufám, že opravdu naposledy. Bude to na mém rodném Lipně a bude to asi velké,“ svěřil se Petr s tím, že jeho manželkou se stane o třináct let mladší partnerka, matka jeho osmiměsíčního syna Tomáška.

„Já bych tu občanku letos vlastně mohl změnit třikrát. Poprvé kvůli změně trvalého bydliště, podruhé kvůli změně toho příjmení a potřetí, až se ožením. Ale protože jsem tam neuvedl rodinný stav, což už se teď nemusí, tak po svatbě další kolečko po úřadech dělat nemusím,“ podotkl.

Loni se rozvedl ještě jako Petr Rajchert s herečkou a výtvarnicí Bárou Srncovou. A před tím opustil manželku Markétu, která v Životě na zámku hrála jeho manželku. S ní má dnes sedmadvacetiletého syna Petra Rajcherta. „Ten zatím zůstává u původního příjmení a bude jen na něm, jak se rozhodne. Nicméně to nejsou jediné změny, kterými procházím,“ prozradil herec a moderátor.

K tomu, proč mu předchozí vztahy či manželství nevydržely, se Petr Rajchert, dnes Hradil, nechtěl moc vyjadřovat. „To první bylo v době, kdy jsme byli mladí a já jsem byl prostě divoch. Druhé manželství s Bárou je ještě poměrně čerstvá a citlivá záležitost, a tak bych to nechtěl rozmazávat, ale věřím, že napotřetí to konečně vyjde. Už je mi taky tolik, kolik mi je, a nikdo tu nemáme daný nekonečný čas. S mou nastávající máme malého syna Tomáška, moc si to užívám a jsem šťastný za to, že věci jsou tak, jak jsou,“ prozradil Super.cz Petr.

Petr opustil natrvalo Prahu a odstěhoval se do jižních Čech. Žije na Písecku. „Zatím bydlíme v 1+1, ale koupili jsme na vesnici dům, bývalou hospodu a kromě bydlení to bude takové kulturní centrum, kde chci pořádat akce, besedy, zvát si tam fajn lidi, kamarády. Moc se na to těším, ale je to ještě hodně práce,“ dodal Petr Hradil. ■